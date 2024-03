Fruits et légumes du Conservatoire des légumes anciens du Béarn, atelier Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Pau, samedi 1 juin 2024.

Fruits et légumes du Conservatoire des légumes anciens du Béarn, atelier Fruits et légumes se présentent à vous 1 et 2 juin Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Gratuit, pas d’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Fruits et légumes se présentent à vous

Animation du Conservatoire des légumes anciens du Béarn

LE CLAB 64 (conservatoire des légumes anciens du Béarn) propose un atelier de découverte des fruits et légumes autour des cinq sens. Venez sentir, caresser, écouter, goûter et surtout admirer les fruits et légumes de la fin du printemps.

Un atelier convivial et gourmand pour petits et grands pour redécouvrir un pan important de notre alimentation : le végétal.

Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 82 38 00 http://www.chateau-pau.fr Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l’immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon.

Superficie : 22 ha.

