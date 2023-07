Visite de la Fruitière des Perrières Fruitière des Perrières Les Gets Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Les Gets Visite de la Fruitière des Perrières Fruitière des Perrières Les Gets, 16 septembre 2023, Les Gets. Visite de la Fruitière des Perrières Samedi 16 septembre, 10h00 Fruitière des Perrières La Fruitière des Perrières, un véritable paradis pour les amoureux du fromage et les curieux de la fabrication artisanale. Préparez-vous à une visite immersive au cœur de la fabrique, où vous découvrirez les traditionnelles étapes de la création de nos fromages locaux mais également la passionnante histoire de cette fruitière située à la rencontre des nombreux alpages du village. Fruitière des Perrières 137 Rte des Perrières, 74260 Les Gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +334 50 79 89 22 https://www.fruitiere-lesgets.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

