[ DANSE ] – Fruit tree / Lara Barsacq ————————————— ### jeu. 16 décembre 20h ### durée inconnue – tout public à partir de 12 ans Après Léon Bakst et Ida Rubinstein, Lara Barsacq poursuit sa quête d’absolu en creusant le sillon des rituels dansés de Bronislava Nijinska, chorégraphe des Noces de Stravinski. Evoquant un mariage paysan, Fruit tree mêle les disciplines en une cérémonie joyeuse et mélancolique, où les énergies se tressent comme les cheveux. Appuyant son écriture sur sa riche carrière d’interprète, elle invoque la puissance vitale, la liberté, la féminité, les rites de passage, pour un quatuor vif et puissant. — Une coproduction La Manufacture CDCN — + d’infos ici > [FRUIT TREE](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/fruit-tree-lara-barsacq-16-dec-2021/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Après Léon Bakst et Ida Rubinstein, Lara Barsacq poursuit sa quête d'absolu en creusant le sillon des rituels dansés de Bronislava Nijinska, chorégraphe des Noces de Stravinski.

2021-12-16T20:00:00

