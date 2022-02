Früh Stück Espace Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel, 17 mars 2022, Villiers-le-Bel.

Früh Stück

Espace Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel, le jeudi 17 mars à 15:00

Depuis 2004, ACTA organise une biennale européenne sur le thème de la création petite enfance appelée « PREMIÈRES RENCONTRES – Art Petite enfance et spectacle vivant ». Elles sont nées de la volonté d’artistes contribuant à faire avancer la réflexion sur la création européenne et stimuler la circulation d’œuvres artistiques européennes pour la petite enfance sur le territoire francilien, tant par la programmation de spectacles que grâce au forum associant de nombreux partenaires et professionnels, aussi bien français qu’étrangers. Les PREMIÈRES RENCONTRES sont source de visibilité pour les créations jeune public européennes du fait de leur participation au réseau de diffusion et de réflexion sur les thématiques de l’Art et de la petite enfance. **Cie Helios Theatre Michael Lurse – Früh Stück** Théâtre musical et d’objets Tout public, 40 mn Qu’entend-on quand on écoute ? Comment la pièce sonne-t-elle autour de nous ? Et quand commence la musique ? Un petit déjeuner musical qui se déploie autour d’une voie de chemin de fer : un joueur explore le son des choses, des corps, des autres et d’eux-mêmes, un rythme se construit, une mélodie, une chanson, un paysage audio grandit dans nos oreilles et devant nos yeux. Une invitation au « Petit déjeuner » – pas seulement pour les oreilles…

Entrée gratuite – Tout public

Premières Rencontres : Art, Petite enfance et spectacle vivant

Espace Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel Rue Gounod – 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Les Carreaux Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T15:00:00 2022-03-17T15:40:00