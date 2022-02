Frugalité créative – Weniger ist genug Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 23 février 2022, Besançon.

[http://www.frugalitecreative.eu](http://www.frugalitecreative.eu) ### ? Du 23 février 2022 au 25 mars 2022 ### ? Présentée à la Maison de l’Architecture de Franche-Comté ? Un projet franco-allemand sur l’architecture frugale, durable initié par l’Institut français de Stuttgart et la Stiftung CCFA Karlsruhe ? www.frugalitecreative.eu ? Le secteur du bâtiment produit environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre et 40% des déchets tout en consommant plus de 40% de l’énergie et des autres ressources. Une approche plus frugale et plus créative de l’architecture et de l’aménagement des territoires urbains et ruraux s’impose. Pour participer à ce changement de paradigme, Dominique Gauzin-Müller (architecte et écrivaine), Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte et urbaniste) ont lancé en janvier 2018 le « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative ». La prise de conscience est partagée : en mai 2019, le Bund Deutscher Architekten (BDA), une association d’architectes allemands réputés, a publié un texte au contenu assez proche intitulé Haus der Erde » (Maison de la Terre). L’objectif commun est une architecture plus respectueuse des ressources naturelles, qui renoue avec l‘enseignement des constructions vernaculaires et cherche un équilibre entre tradition et modernité. ? Tout au long de l’année 2021, la présentation de l’exposition itinérante “Frugalité créative -Weniger ist genug” permettra d’instaurer un échange franco-allemand en confrontant les positions des professionnels à travers des exemples d’architecture frugale réalisés des deux côtés du Rhin. Cette exposition bilingue a été inaugurée le 15 mars 2021 dans la galerie du BDA à Stuttgart. Elle se déplacera ensuite dans le Bade-Wurtemberg à Karlsruhe (Hochschule für Gestaltung –HfG / Haute école des arts appliqués) puis dans toute la région française du Grand Est. Les commissaires, Dominique Gauzin-Müller et Kyra Bullert, ont choisi 20 projets d’architecture dans le Grand Est et 15 en Allemagne, Suisse alémanique et Vorarlberg. Thomas Rustemeyer et Anna Kraus ont créé une scénographie contemporaine, invitant le public à interagir. Dans chaque lieu de son itinérance, l’exposition sera accompagnée de conférences, de tables-rondes, d’ateliers et d’excursions. Ce projet transfrontalier a été initié par l’Institut français de Stuttgart en coopération avec le Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe. Il est soutenu par la Fondation du Bade-Wurtemberg et le Fonds civique franco-allemand.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs



