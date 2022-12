FROZEN #1 – Nouvel An 2023 Tonneins Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

FROZEN #1 – Nouvel An 2023 Tonneins, 31 décembre 2022, Tonneins Tonneins. FROZEN #1 – Nouvel An 2023 Cours de Verdun La Manoque Tonneins Lot-et-Garonne La Manoque Cours de Verdun

2022-12-31 21:00:00 – 2022-12-31 05:00:00

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins

Lot-et-Garonne Tonneins 27 27 EUR Première édition de notre tout premier festival hivernal !

Un festival pas tout à fait comme les autres..

Au menu ce soir là nous vous proposons : 2 salles / 2 ambiances.

1️⃣ La Salle Glacée où la culture urbaine est mise en en avant avec différents artistes (Rappeurs, Dj, Crew..) prêts à mettre le feu sur scène.

2️⃣ La Salle Givrée où notre beau terroir sera mis à l’honneur, avec de quoi vous détendre et vous amuser !

– Des mini-jeux, des espaces chill et bien évidemment une scène musicale variée (Electro-pop, Folk, Boom bap, new wave, dj lounge…).

Nous avons mis un point d’honneur à ce que tout nos intervenants & artistes soient locaux !

Restauration Locale sur place (happy hour surprise).

Vestiaire gratuit Dortoir Gratuit (sur réservation) places limitées !

https://www.helloasso.com/associations/night-corp/evenements/frozen-1-nouvel-an-2023-la-manoque Première édition du premier festival hivernal avec La Salle Glacée où la culture urbaine est mise en en avant et la Salle Givrée où le terroir sera mis à l’honneur. Night Corpo Night Corpo

La Manoque Cours de Verdun Tonneins

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Tonneins Lot-et-Garonne La Manoque Cours de Verdun Ville Tonneins Tonneins lieuville La Manoque Cours de Verdun Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins-tonneins/

FROZEN #1 – Nouvel An 2023 Tonneins 2022-12-31 was last modified: by FROZEN #1 – Nouvel An 2023 Tonneins Tonneins 31 décembre 2022 Cours de Verdun La Manoque Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne