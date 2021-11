Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins FROZEN #1 – Nouvel An 2022 Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

FROZEN #1 – Nouvel An 2022 Tonneins, 31 décembre 2021, Tonneins. FROZEN #1 – Nouvel An 2022 La Manoque Cours de Verdun Tonneins

2021-12-31 21:00:00 – 2021-12-31 05:00:00 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne 27 27 EUR Première édition du premier festival hivernal avec :

– La Salle Glacée où la culture urbaine est mise en en avant avec différents artistes (Rappeurs, Dj, Crew..)

– La Salle Givrée où le terroir sera mis à l’honneur, avec de quoi vous détendre et vous amuser.

Des mini-jeux, des expositions d’art et bien évidemment une scène musicale variée (Rock, pop, rap chill, dj lounge…)

Restauration locale sur place.

Scène Glacée :

OFFG – #popurbaine

THIZ + MANGO LE M + BRAZZA – #boombap

TIMS + 5A7CREW – #rapfrançais

CHAMBRE 1017 – #rap

LE NOYAU – #rapfrançais

TOPPER COOPER – #darkrap #rockrap

OSKAR – #house

Scène Givrée :

CONCOURS FREESTYLE

HUGO FLY – #chillrap

SECONDE MAIN – #electropop

LOOBA – #rapfruite

MATRASS – #rock

BONJOUR COLINE – #electropop

