MARCHÉ DE NOËL Froville, 26 novembre 2023, Froville.

Froville,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël à Froville, ce 26 novembre de 9h30 à 18h à la salle Mienville : de nombreux exposants artisanaux vous y attendent !. Buvette et petite restauration sucrée sur place. Renseignements au 06 71 13 58 36.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 09:30:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market in Froville, this November 26 from 9.30am to 6pm at the Salle Mienville: many craft exhibitors await you! Refreshments and snacks on site. Information on 06 71 13 58 36.

Mercado de Navidad en Froville, el 26 de noviembre de 9.30 a 18.00 h en la Salle Mienville: le esperan numerosos expositores de artesanía. Refrescos y tentempiés in situ. Información en el 06 71 13 58 36.

Weihnachtsmarkt in Froville, diesen 26. November von 9:30 bis 18:00 Uhr im Saal Mienville: Zahlreiche Aussteller aus dem Kunsthandwerk erwarten Sie dort! Getränke und kleine süße Speisen vor Ort. Informationen unter 06 71 13 58 36.

Mise à jour le 2023-11-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS