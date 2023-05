FESTIVAL DE FROVILLE ‘FARINELLI, ENTRE AUTRES HÉROS’ 18 Rue du Château, 2 juillet 2023, Froville.

Valer Sabadus figure parmi les meilleurs contre-ténors capables de prouesses vocales et de transmettre des émotions avec une rare intensité. Sa voix lumineuse, au timbre pur, s’impose sur les plus grandes scènes d’opéra.

Accompagné par l’ensemble Ludus Instrumentalis, il rend ici hommage au plus célèbre des castrats, Farinelli, sous le prisme de sa relation amicale et musicale avec le poète Metastasio, ce « cher jumeau » qu’il aimait tant.

Bar et parking sur place.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-02 . EUR.

18 Rue du Château Jardin d’Harmonie

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Valer Sabadus is one of the finest countertenors capable of vocal prowess and of conveying emotions with rare intensity. His luminous voice, with its pure timbre, has made a name for itself on the greatest opera stages.

Accompanied by the Ludus Instrumentalis ensemble, he pays tribute to the most famous of castrati, Farinelli, through the prism of his friendly and musical relationship with the poet Metastasio, the « dear twin » he loved so much.

Bar and parking on site.

Valer Sabadus es uno de los mejores contratenores, capaz de transmitir emociones con una intensidad poco común. Su voz luminosa, de timbre puro, se ha hecho un nombre en los más grandes escenarios de ópera.

Acompañado por el conjunto Ludus Instrumentalis, rinde homenaje al más célebre de los castrati, Farinelli, a través del prisma de su relación amistosa y musical con el poeta Metastasio, ese « querido gemelo » al que tanto amaba.

Bar y aparcamiento in situ.

Valer Sabadus gehört zu den besten Countertenören, die stimmliche Meisterleistungen vollbringen und Emotionen mit seltener Intensität vermitteln können. Seine leuchtende Stimme mit dem reinen Timbre ist auf den größten Opernbühnen zu Hause.

In Begleitung des Ensembles Ludus Instrumentalis würdigt er hier den berühmtesten aller Kastraten, Farinelli, durch das Prisma seiner freundschaftlichen und musikalischen Beziehung zu dem Dichter Metastasio, dem « lieben Zwilling », den er so sehr liebte.

Bar und Parkplatz vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS