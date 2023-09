Extension d’une maison de ville Frouzins Frouzins Catégories d’Évènement: Frouzins

Haute-Garonne Extension d’une maison de ville Frouzins Frouzins, 21 octobre 2023, Frouzins. Extension d’une maison de ville Samedi 21 octobre, 10h00 Frouzins Gratuit. Sur inscription. Clôture des inscriptions 1 semaine avant la date de la visite. Nombre de places limité à 15 personnes. Les adresses des maisons seront communiquées aux participants quelques jours avant la visite. Visitez une maison d’architecte en Haute-Garonne ! :

À l’occasion du Mois de l’Architecture Occitanie qui se déroule du 1er au 31 octobre, le CAUE 31 vous propose une visite d’une maison à Frouzins (31).

La visite sera réalisée en présence du maître d’ouvrage et de l’architecte. Ils éclaireront les participants sur le processus de réalisation, de la phase de conception à la réception en passant par la gestion du chantier. Rendez-vous :

Samedi 21 octobre – 10h / 12h à Frouzins

Avec Emilie Signac, Architecte (ES ABSCISSE Architect)

