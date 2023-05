LA BOUGEOTTE: MOBYLETTE Avenue de la Libération, 19 mai 2023, Frouard.

SPECTACLE MUSICALE

Une triplette débordante d’énergie joue avec tout ce qui se trouve autour d’elle, pour un voyage sonore aux multiples péripéties…du bricolage, des astuces et des effets spéciaux ! Un spectacle pour 1 tuba et 83 objets sonores qui initie sans complexe à la musique par tous les moyens.

Présenté par la Compagnie LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE.

Espace 89

Dès 3 ans, 45 min. Accès libre.. Enfants

Vendredi 2023-05-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-19 19:00:00. 0 EUR.

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



MUSICAL SHOW

A trio full of energy plays with everything around them, for a sonic journey with many adventures… DIY, tricks and special effects! A show for 1 tuba and 83 sound objects that introduces music by all means.

Presented by the company LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE.

Espace 89

From 3 years old, 45 min. Free access.

ESPECTÁCULO MUSICAL

Un trío lleno de energía juega con todo lo que les rodea, para un viaje sonoro con muchas aventuras… ¡Bricolaje, trucos y efectos especiales! Un espectáculo para 1 tuba y 83 objetos sonoros que introduce la música por todos los medios.

Presentado por la compañía LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE.

Espacio 89

A partir de 3 años, 45 min. Acceso libre.

MUSIKALISCHES SPEKTAKEL

Ein vor Energie strotzendes Trio spielt mit allem, was sich um sie herum befindet, auf einer Klangreise mit vielen Abenteuern… Basteln, Tricks und Spezialeffekte! Eine Aufführung für 1 Tuba und 83 Klangobjekte, die ohne Komplexe mit allen Mitteln in die Musik einführt.

Präsentiert von der Compagnie LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE.

Raum 89

Ab 3 Jahren, 45 Min. Freier Zugang.

