LA BOUGEOTTE: SPECTACLE VRAI Avenue de la Libération, 18 mai 2023, Frouard.

Objet vivant non identifié

La compagnie Sacékripa a fait des formes mystérieuses sa spécialité. Et, pour de vrai, sur Vrai on ne peut pas trop vous en dire…

Un spectacle surprise donc, en petit comité, avec pour garantie un univers poétique et inclassable. Non, la curiosité n’est pas un vilain défaut, faites-nous confiance !

Dès 8 ans.

De et avec Etienne Manceau et Candide Lecat.. Tout public

Samedi 2023-05-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-18 11:55:00. 0 EUR.

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Unidentified living object

The Sacékripa company has made mysterious shapes its specialty. And, for real, on Vrai we can’t tell you too much…

A surprise show, therefore, in small group, with the guarantee of a poetic and unclassifiable universe. No, curiosity is not a bad thing, trust us!

From 8 years old.

By and with Etienne Manceau and Candide Lecat.

Objeto vivo no identificado

La empresa Sacékripa ha hecho de las formas misteriosas su especialidad. Y, de verdad, en Vrai no podemos contarles demasiado…

Un espectáculo sorpresa, pues, en pequeños grupos, con la garantía de un universo poético e inclasificable. No, la curiosidad no es mala, ¡créanos!

A partir de 8 años.

Por y con Etienne Manceau y Candide Lecat.

Unidentifiziertes lebendes Objekt

Die Firma Sacékripa hat mysteriöse Formen zu ihrer Spezialität gemacht. Und wirklich, über Vrai können wir Ihnen nicht zu viel verraten…

Eine Überraschungsvorstellung also, im kleinen Kreis, mit der Garantie für ein poetisches und unklassifizierbares Universum. Nein, Neugier ist kein hässlicher Fehler, vertrauen Sie uns!

Ab 8 Jahren.

Von und mit Etienne Manceau und Candide Lecat.

