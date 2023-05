LA BOUGEOTTE: Y’A QUE MOI QUE ÇA ÉNERVE OU QUOI ? Avenue de la Libération, 18 mai 2023, Frouard.

THEATRE

Comment penser à l’inverse de tous les autres en ayant raison quand même ? Pour cette création partagée, le spécialiste en tous domaines Ludovic Fülchtelkeit a accompagné un groupe d’adolescent-es amateur-es à devenir des experts-es dans l’art subtil de la mauvaise foi. Ensemble, ils ont créé un spectacle sur mesure pour exprimer haut et fort leur désaccord et leur exaspération.

Présenté par la Compagnie ASTROTAPIR

Sur le parvis du Théâtre

Tout public, 20 min. Réservation conseillée.. Tout public

Jeudi 2023-05-18 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-18 16:50:00. 0 EUR.

Avenue de la Libération Théâtre Gérard Philipe

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



THEATRE

How to think the opposite of everyone else and still be right? For this shared creation, Ludovic Fülchtelkeit, a specialist in all fields, accompanied a group of amateur teenagers to become experts in the subtle art of bad faith. Together, they created a tailor-made show to express their disagreement and exasperation loud and clear.

Presented by the ASTROTAPIR Company

In front of the Theater

All public, 20 min. Reservation recommended.

TEATRO

¿Cómo pensar lo contrario que los demás y seguir teniendo razón? Para esta creación compartida, Ludovic Fülchtelkeit, especialista en todos los campos, acompañó a un grupo de adolescentes aficionados a convertirse en expertos en el sutil arte de la mala fe. Juntos crearon un espectáculo a medida para expresar alto y claro su desacuerdo y exasperación.

Presentado por la compañía ASTROTAPIR

Frente al Teatro

Todos los públicos, 20 min. Se recomienda reservar.

THEATER

Wie kann man das Gegenteil von allen anderen denken und trotzdem Recht haben? Für diese gemeinsame Kreation hat der Experte in allen Bereichen Ludovic Fülchtelkeit eine Gruppe von jugendlichen Amateuren dabei begleitet, Experten in der subtilen Kunst der schlechten Meinung zu werden. Gemeinsam schufen sie eine maßgeschneiderte Show, in der sie ihre Meinungsverschiedenheiten und ihren Frust lautstark zum Ausdruck brachten.

Präsentiert von der Compagnie ASTROTAPIR

Auf dem Vorplatz des Theaters

Für alle Altersgruppen, 20 Min. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-20 par TOURISME BASSIN de POMPEY