Meurthe-et-Moselle . Théâtre visuel et aérien par la compagnie Rouge Carmin.

Dès 3 ans. Sasha, c’est le fils de « la dame de la piscine » et il ne sait même pas nager… La honte ! Le soir, il ne veut pas dormir, il a trop peur du monstre qui vit dans son placard. Sasha est un enfant commeça: terrifié de tout. A huis clos dans une chambre suspendue faite de 495 cordelettes et d’un plongeoir, deux personnages hirsutes s’embarquent dans un véritable road trip où la peur grandit autant qu’elle fait grandir… jusqu’au saut final. maisonprevert@frouard.fr Frouard

