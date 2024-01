JAPAN FROSS’DAY Rue du Jaunais Frossay, mercredi 6 mars 2024.

JAPAN FROSS’DAY Rue du Jaunais Frossay Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06

Après-midi festif sur la culture japonaise organisé par et pour les jeunes de 11 à 18 ans, en lien avec le festival Errances.

Ateliers payants danse J Pop et Wa Jutsu.

Espaces en entrée libre lecture et troc de mangas, origami, jeux de société, dessin manga, espace geek (animés, jeux vidéos, karaoké, blind test) et combat de sumo.

Renseignements 07 67 36 21 55.

.

Rue du Jaunais Complexe sportif

Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



L’événement JAPAN FROSS’DAY Frossay a été mis à jour le 2024-01-19 par eSPRIT Pays de la Loire