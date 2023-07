Traditionnelle anguillade Fronton Ygos-Saint-Saturnin, 13 juillet 2023, Ygos-Saint-Saturnin.

Ygos-Saint-Saturnin,Landes

Le stade ygossais organise sa traditionnelle anguillade au fronton à partir de 19h30 , avec menu adulte ( anguilles ou melon avec jambon puis moules marinières et frites , fromage de montagne et glace ) pour 17euros , et menu enfant ( melon et jambon puis chipos et frites et enfin glace ) pour 8 euros. Inscriptions avant le 10 juillet..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Fronton

Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



The stade ygossais organizes its traditional anguillade at the fronton from 7:30pm, with an adult menu (eel or melon with ham, then mussels marinière and French fries, mountain cheese and ice cream) for 17 euros, and a children’s menu (melon and ham, then mussels marinière and French fries, then ice cream) for 8 euros. Registration by July 10.

El Stade Ygossais organiza su tradicional anguillada en el frontón a partir de las 19.30 h, con un menú para adultos (anguila o melón con jamón, luego mejillones a la marinera y patatas fritas, queso de montaña y helado) por 17 euros, y un menú para niños (melón y jamón, luego mejillones a la marinera y patatas fritas, y helado) por 8 euros. Inscripciones antes del 10 de julio.

Das Stade Ygossais organisiert seine traditionelle Anguillade im Fronton ab 19:30 Uhr. Das Erwachsenenmenü ( Aal oder Melone mit Schinken, dann Moules marinières und Pommes frites, Bergkäse und Eis ) kostet 17 Euro, das Kindermenü ( Melone und Schinken, dann Chipos und Pommes frites und schließlich Eis ) kostet 8 Euro. Anmeldungen bis zum 10. Juli.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Morcenx