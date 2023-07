Repas champêtre : croupionnade Fronton Tosse, 22 juillet 2023, Tosse.

Tosse,Landes

De 16h à 19h, parties de pelote basque du tournoi de Tosse. Dès 19h30, croupionnade organisée par l’Association de Pelote, soirée animée. Réservation des repas : Pizza Bella ou Moustache Café..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Fronton

Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 4pm to 7pm, Basque pelota games from the Tosse tournament. From 7:30pm, croupionnade organized by the Pelote Association, with entertainment. Meal reservations: Pizza Bella or Moustache Café.

De 16.00 a 19.00 h, partidos de pelota vasca en el torneo de Tosse. A partir de las 19.30 h, croupionnade organizada por la Asociación de Pelota, con animación. Reservas para comidas: Pizza Bella o Moustache Café.

Von 16:00 bis 19:00 Uhr, baskische Pelota-Partien des Turniers von Tosse. Ab 19:30 Uhr: Croupionnade, organisiert von der Association de Pelote, Abendunterhaltung. Essensreservierung: Pizza Bella oder Moustache Café.

Mise à jour le 2023-07-07 par OTI LAS