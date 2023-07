Suhuskune Trail+randonnée Fronton Suhescun, 2 septembre 2023, Suhescun.

Suhescun,Pyrénées-Atlantiques

Trail multiformat organisé par le Club de trail l’Aviron Bayonnais Trail et l’association HTK :

– Parcours de 13 km : course nature en montagne de 13 km pour 550m de dénivelé. Départ à 10h30 du bourg.

– Parcours de 21 km : course nature en montagne de 21 km pour 1100m de dénivelé. Départ à 9h du bourg.

– Randonnée : sur les parcours des trails. Départ à 8h du bourg..

2023-09-02

Fronton

Suhescun 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Multi-format trail organized by the Aviron Bayonnais Trail Club and the HTK association:

– 13km course: 13km mountain nature race with 550m ascent. Starts at 10:30 am from the village.

– 21 km course: 21 km mountain nature race with 1100m elevation gain. Starts at 9 a.m. from the village.

– Hiking: on trail routes. Departure from town at 8 a.m.

Trail multiformato organizado por el Aviron Bayonnais Trail Club y la asociación HTK:

– Recorrido de 13 km: carrera natural de montaña de 13 km con 550 m de desnivel. Salida a las 10.30 h desde el pueblo.

– Recorrido de 21 km: carrera natural de montaña de 21 km y 1100 m de desnivel. Salida a las 9h desde el pueblo.

– Senderismo: por las rutas de senderos. Salida a las 8 h del pueblo.

Multiformat-Trail, der vom Trail-Club Aviron Bayonnais Trail und dem Verein HTK organisiert wird:

– Strecke von 13 km: Naturlauf in den Bergen über 13 km mit 550 m Höhenunterschied. Start um 10:30 Uhr im Dorf.

– Strecke von 21 km: Naturlauf in den Bergen über 21 km mit 1100 m Höhenunterschied. Start um 9 Uhr im Dorf.

– Wanderung: Auf den Strecken der Trails. Start um 8 Uhr im Dorf.

