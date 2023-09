Mutxiko Fronton quartier du Lac Saint-Jean-de-Luz, 7 janvier 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La Ville de Saint-Jean-de-Luz propose un nouveau rendez-vous dédié aux Mutxiko le dimanche 7 janvier 2023 à 11h30, Fronton du quartier du Lac, avec Holako.

Pour cette nouvelle saison, chaque 1er dimanche du mois, les amoureux de cette danse basque traditionnelle se retrouvent pour partager un bon moment. Suivant les mois, ces rendez-vous sont organisés dans des quartiers différents : centre-ville, Ichaca, Halles, Lac..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . .

Fronton quartier du Lac

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The town of Saint-Jean-de-Luz is offering a new event dedicated to Mutxiko on Sunday January 7, 2023 at 11:30 am, Fronton du quartier du Lac, with Holako.

For this new season, every 1st Sunday of the month, lovers of this traditional Basque dance get together to share a good time. Depending on the month, these gatherings take place in different neighborhoods: downtown, Ichaca, Halles, Lac.

La ciudad de Saint-Jean-de-Luz organiza un nuevo evento dedicado al Mutxiko el domingo 7 de enero de 2023 a las 11.30 h, en el Frontón del Lago, con Holako.

Para esta nueva temporada, cada primer domingo de mes, los amantes de esta danza tradicional vasca se reúnen para compartir un buen rato. Dependiendo del mes, estos encuentros tendrán lugar en diferentes zonas: el centro de la ciudad, Ichaca, Halles y Lac.

Die Stadt Saint-Jean-de-Luz bietet am Sonntag, den 7. Januar 2023, um 11.30 Uhr, Fronton des Seeviertels, ein neues, den Mutxiko gewidmetes Treffen mit Holako an.

In dieser neuen Saison treffen sich an jedem ersten Sonntag des Monats die Liebhaber dieses traditionellen baskischen Tanzes, um einen schönen Moment miteinander zu teilen. Je nach Monat finden diese Treffen in verschiedenen Stadtvierteln statt: Stadtzentrum, Ichaca, Halles, Lac.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Pays Basque