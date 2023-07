Les mardis de la pelote Fronton Peyrehorade, 1 août 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Chaque village de notre région possède un fronton contre lequel se déclinent tous les jeux de pelote basque. Venez découvrir le plus simple, le plus pur : la main nue !

Cette partie donnera l’occasion au commentateur de présenter toutes les facettes de ce sport.

Tout public. Ouvert à tous..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Fronton

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Each village in our region has a pelota court where all the games of Basque pelota are played. Come and discover the simplest, purest game: the bare hand!

This game will give the commentator the opportunity to present all the facets of this sport.

Open to all. Open to all.

Todos los pueblos de nuestra región tienen un frontón donde se puede jugar a los diferentes juegos de la pelota vasca. Ven a descubrir el más sencillo y puro de todos: ¡la mano desnuda!

Este juego dará al comentarista la oportunidad de presentar todas las facetas de este deporte.

Abierto a todos. Abierto a todos.

Jedes Dorf in unserer Region hat einen Giebel, an dem alle baskischen Pelota-Spiele ausgetragen werden. Entdecken Sie das einfachste und reinste Spiel: das Spiel mit der bloßen Hand!

Dieses Spiel wird dem Kommentator die Gelegenheit geben, alle Facetten dieses Sports zu präsentieren.

Für alle Altersgruppen geeignet. Offen für alle.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans