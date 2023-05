Thé dansant Fronton, 28 mai 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Music’All organise un Thé dansant animé par l’ Orchestre Marc Moreau de 14h30 à 19H00.

10€ Bal et gouter.

Profits reversés à l’association Valla.

Nous vous attendons nombreux..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 19:00:00.

Fronton

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Music’All organizes a Tea Dance animated by the Marc Moreau Orchestra from 2:30 pm to 7:00 pm.

10? Ball and snack.

Profits will be donated to the Valla association.

We are waiting for you.

Music’All organiza un Baile del Té con la Orquesta de Marc Moreau de 14.30 a 19.00 horas.

10? Baile y merienda.

Beneficios donados a la asociación Valla.

Esperamos veros allí.

Music’All organisiert von 14:30 bis 19:00 Uhr einen Tanztee, der vom Orchester Marc Moreau begleitet wird.

10? Ball und Snacks.

Die Einnahmen gehen an den Verein Valla.

Wir erwarten Sie zahlreich.

