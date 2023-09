L’Invitation aux Voyages – « Li(v)re en scène – Au dela du miroir – La maison en sucre – La santé des Malades Fronton Pétricot Biarritz Biarritz, 14 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Mise en lecture Catherine Schaub

Avec Géraldine Martineau, Antoine Cholet

AU-DELÀ DU MIROIR : Chez un antiquaire, un homme achète un miroir qui va faire basculer à jamais son destin.

LA MAISON EN SUCRE : Cristina empoisonnée par ses superstitions, s’installe avec son mari dans une maison qui semble porter chance. Cependant, tout bascule lorsqu’elle se retrouve obsédée par une ancienne locataire.

LA SANTÉ DES MALADES : Pour préserver la santé fragile de leur mère, une famille entretient la fiction qu’Alexandre, le fils cadet, mort accidentellement un an auparavant, est retenu au Brésil.

Durée : 55 min

Spectacle à partir de 12 ans

En cas d’intempérie, la lecture aura lieu au Théâtre du Colisée, 11 rue Sarasate à Biarritz.

Fronton Pétricot Biarritz

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques



Directed by Catherine Schaub

With Géraldine Martineau, Antoine Cholet

BEYOND THE MIRROR: In an antique shop, a man buys a mirror that will change his destiny forever.

THE SUGAR HOUSE: Cristina, poisoned by her superstitions, settles with her husband in a house that seems to bring good luck. However, everything changes when she finds herself obsessed by a former tenant.

THE HEALTH OF THE SICK: To preserve their mother?s fragile health, a family maintains the fiction that Alexandre, their youngest son, who died accidentally a year earlier, is being held in Brazil.

Running time: 55 min

Show for ages 12 and up

In case of bad weather, the reading will take place at Théâtre du Colisée, 11 rue Sarasate, Biarritz

Dirigida por Catherine Schaub

Con Géraldine Martineau, Antoine Cholet

MÁS ALLÁ DEL ESPEJO: En una tienda de antigüedades, un hombre compra un espejo que cambiará su destino para siempre.

LA CASA DE AZÚCAR: Cristina, envenenada por sus supersticiones, se muda con su marido a una casa que parece traer buena suerte. Pero todo cambia cuando se encuentra obsesionada por un antiguo inquilino.

LA SALUD DE LOS ENFERMOS: Para preservar la frágil salud de su madre, una familia mantiene la ficción de que Alexandre, su hijo menor, muerto accidentalmente un año antes, está retenido en Brasil.

Duración: 55 min

Espectáculo para mayores de 12 años

En caso de mal tiempo, la lectura tendrá lugar en el Théâtre du Colisée, 11 rue Sarasate, Biarritz

Regie Catherine Schaub

Mit Géraldine Martineau, Antoine Cholet

AU-DELÀ DU MIROIR: In einem Antiquitätenladen kauft ein Mann einen Spiegel, der sein Schicksal für immer verändern wird.

DAS ZUCKERHAUS: Cristina, die von ihrem Aberglauben vergiftet ist, zieht mit ihrem Mann in ein Haus, das ihr Glück zu bringen scheint. Doch alles ändert sich, als sie von einer ehemaligen Mieterin besessen wird.

DIE GESUNDHEIT DER KRANKEN: Um die angeschlagene Gesundheit ihrer Mutter zu schützen, hält eine Familie die Fiktion aufrecht, dass Alexandre, der jüngste Sohn, der vor einem Jahr durch einen Unfall starb, in Brasilien festgehalten wird.

Dauer: 55 min

Aufführung ab 12 Jahren

Bei schlechtem Wetter findet die Lesung im Théâtre du Colisée, 11 rue Sarasate in Biarritz, statt

