Pyrénées-Atlantiques Refêtes de Cambo Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains, 16 septembre 2023, Cambo-les-Bains. Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques Au fronton de Paskaleku :

9h30,10h30,11h30, finales du tournois de pala.

13h30, méchoui animé. Réservation aux bars Lau Haizeak & le Central avant le 13.09.23..

Paskaleku fronton:

9:30, 10:30, 11:30, pala tournament finals.

1:30 pm, lively méchoui. Reservations at bars Lau Haizeak & le Central before 13.09.23. En el frontón Paskaleku:

9.30 h, 10.30 h, 11.30 h, finales del torneo de pala.

13.30 h, animada barbacoa. Reservas en los bares Lau Haizeak & le Central antes del 13.09.23. Im Giebel von Paskaleku :

9:30,10:30,11:30, Finale des Pala-Turniers.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cambo les Bains

