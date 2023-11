Vide-greniers Fronton Pampi Laduche Ascain, 17 décembre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Vêtements, objets, bibelots…

Buvette et snack sur place.

En cas de pluie le vide-greniers sera annulé..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Fronton Pampi Laduche

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Clothing, objects, curios…

Refreshments and snacks on site.

In case of rain, the garage sale will be cancelled.

Ropa, objetos, chucherías…

Refrescos y tentempiés in situ.

En caso de lluvia, la venta de garaje se cancelará.

Kleidung, Gegenstände, Nippes…

Getränke und Snacks vor Ort.

Bei Regen wird der Flohmarkt abgesagt.

