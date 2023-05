Marche nocturne accompagnée : »Rhune » Fronton Pampi Laduche, 14 juin 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Rdv : entre 18h15 et 18h45 suivant la saison, Ascain, place du Fronton. Randonnée à partir de 7 ans et assurée à partir de 5 personnes. IMPORTANT :

– Le tarif comprend : l’encadrement, le prêt de bâtons si besoin et les frontales.

– Le tarif ne comprend pas : le pique nique

– Nous vous invitons à randonner avec de « bonnes » chaussures de sport fermées (claquettes, chaussures ouvertes, tongs interdites), de vous munir d’un vêtement de pluie, d’un chapeau ou casquette, de crème solaire et d’un litre d’eau par personne..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 22:45:00.

Fronton Pampi Laduche Rue Ernest Fourneau

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meeting point: between 6:15 and 6:45 pm depending on the season, Ascain, place du Fronton. Hike from 7 years old and insured from 5 people. IMPORTANT :

– The price includes: the supervision, the loan of sticks if necessary and the headlamps.

– The price does not include : the picnic

– We invite you to hike with « good » closed sports shoes (flip-flops, open shoes, flip-flops forbidden), to bring a raincoat, a hat or cap, sun cream and one liter of water per person.

Punto de encuentro: entre las 18:15 y las 18:45 según la temporada, Ascain, place du Fronton. Excursión a partir de 7 años y asegurada a partir de 5 personas. IMPORTANTE :

– El precio incluye: la supervisión, el préstamo de bastones si es necesario y linternas frontales.

– El precio no incluye: el picnic

– Le invitamos a hacer senderismo con « buen » calzado deportivo cerrado (chanclas, zapatos abiertos, chanclas prohibidas), a traer un impermeable, un sombrero o una gorra, crema solar y un litro de agua por persona.

Treffpunkt: zwischen 18:15 und 18:45 Uhr, je nach Jahreszeit, Ascain, Place du Fronton. Wanderung ab 7 Jahren und versichert ab 5 Personen. WICHTIG:

– Im Tarif inbegriffen: Betreuung, Verleih von Stöcken bei Bedarf und Stirnlampen.

– Der Tarif beinhaltet nicht: das Picknick

– Wir bitten Sie, mit « guten » geschlossenen Sportschuhen zu wandern (Steppschuhe, offene Schuhe, Flip-Flops verboten), Regenkleidung, Hut oder Mütze, Sonnencreme und 1 Liter Wasser pro Person mitzubringen.

