Sortie nature et culture Fronton Orist, 4 octobre 2023, Orist.

Orist,Landes

De tours en lavoirs, de coteaux en tourbières, laissez-vous mener pour une promenade entre histoire et paysage, entre nature et culture par vos deux guides : l’un médiateur culturel de la Communauté de

communes et l’autre médiatrice naturaliste du CPIE Seignanx-Adour.

8 km, difficulté moyenne..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:00:00. EUR.

Fronton

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



From towers to lavoirs, from hillsides to peat bogs, let yourself be led on a walk between history and landscape, between nature and culture, by your two guides: one a cultural mediator from the Communauté de communes and the other a naturalist mediator from the CPIE Seignanx-Adour.

communes and the other a naturalist mediator from CPIE Seignanx-Adour.

8 km, medium difficulty.

De las torres a los lavaderos, de las laderas a las turberas, déjese llevar en un paseo entre historia y paisaje, entre naturaleza y cultura por sus dos guías: uno mediador cultural de la Communauté de communes y el otro mediador naturalista del CPIE Seignanx-Adour.

communauté de communes y el otro un mediador naturalista del CPIE Seignanx-Adour.

8 km, dificultad media.

Von Türmen zu Waschhäusern, von Hängen zu Torfmooren, lassen Sie sich von Ihren beiden Führern auf einen Spaziergang zwischen Geschichte und Landschaft, zwischen Natur und Kultur mitnehmen: der eine ist Kulturvermittler der Communauté de communes und die andere Naturvermittlerin des CPIE Seignanx-Adour.

und die andere Naturvermittlerin des CPIE Seignanx-Adour.

8 km, mittlerer Schwierigkeitsgrad.

