Vide Grenier du Lions Club Fronton Nay, 3 septembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous pour le traditionnel vide-greniers en plein air du Lion Club Nay l’Arribère. Près de 500 mètres de linéaires seront à disposition des exposants pour présenter leurs objets. Le bénéfice de l’organisation sera consacré aux œuvres sociales du Lions Club de Nay..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Fronton

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rendez-vous for the traditional open air garage sale of the Lion Club Nay l’Arribère. Nearly 500 meters of shelves will be available for exhibitors to present their items. The profit of the organization will be devoted to the social works of the Lions Club of Nay.

Únase a nosotros en la tradicional venta de garaje al aire libre del Lion Club Nay l’Arribère. Cerca de 500 metros de estanterías estarán a disposición de los expositores. Los beneficios de la venta se destinarán a las obras de caridad del Club de Leones de Nay.

Treffpunkt für den traditionellen Flohmarkt im Freien des Lion Club Nay l’Arribère. Fast 500 Meter Regalfläche stehen den Ausstellern zur Verfügung, um ihre Gegenstände zu präsentieren. Der Erlös der Organisation wird für soziale Zwecke des Lions Club Nay verwendet.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay