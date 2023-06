Festival Brésil en Béarn Fronton Nay, 8 juillet 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion du festival Brésil en Béarn, la mairie de Nay accueille un concert organisé par l’association Bossa Flor.

11h30 – Duo instrumental (Maison carrée)

12h30 – Animation au marché (Fanfare d’objets par les enfants)

Concert au Fronton :

20h30-21h15 – 1ère partie concert Bossa nova francophone, choro & classique brésilien

21h45-22h30 – 2ème partie concert Didier Sustrac en mode bossa.

Fronton Place du 8 Mai 1945

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Festival Brésil en Béarn, Nay town hall hosts a concert organized by the Bossa Flor association.

11:30 am – Instrumental duo (Maison carrée)

12:30 pm – Entertainment at the market (Fanfare of objects by children)

Concert at the Fronton :

8:30-9:15 pm – Part 1: French Bossa nova, choro & Brazilian classical concert

9:45pm-10:30pm – Part 2: Didier Sustrac bossa concert

En el marco del festival Brésil en Béarn, el ayuntamiento de Nay acoge un concierto organizado por la asociación Bossa Flor.

11.30 h – Dúo instrumental (Maison carrée)

12.30 h – Animación en el mercado (fanfarria infantil)

Concierto en el frontón :

20.30-21.15 h – Primera parte: concierto de bossa nova francesa, choro y música clásica brasileña

21.45-22.30 h – 2ª parte del concierto de bossa de Didier Sustrac

Anlässlich des Festivals Brésil en Béarn findet im Rathaus von Nay ein Konzert statt, das von der Vereinigung Bossa Flor organisiert wird.

11.30 Uhr – Instrumentales Duo (Maison Carrée)

12.30 Uhr – Unterhaltung auf dem Markt (Fanfare von Objekten durch die Kinder)

Konzert im Fronton :

20.30-21.15 Uhr – 1. Teil Konzert französischsprachiger Bossa Nova, Choro & brasilianische Klassik

21.45-22.30 Uhr – 2. Teil Konzert Didier Sustrac im Bossa-Modus

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay