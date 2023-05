Festival Brésil en Béarn Fronton, 5 juillet 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion du festival Brésil en Béarn, la mairie de Nay accueille un concert organisé par l’association Bossa Flor. Ce concert de clôture du festival mêlera cultures francophone et lusophone qui ont pour socle commun la langue latine épousant naturellement les poésies des langues française et portugaise… le tout pour un florilège d’interprétations de chansons françaises en rythmes brésiliens et des classiques de bossa nova, samba et choro.

Sur scène, six passionnés, amoureux de musique : le producteur-chanteur Philippe Quevauviller, Vitor Garbelotto, auteur, compositeur, guitariste et arrangeur, Roberto de Oliveira, auteur, compositeur, arrangeur et multi-instrumentiste, Osman Martins, auteur, compositeur, instrumentiste et chanteur, Didier Sustrac, auteur, compositeur, guitariste et chanteur ainsi que Odile Barlier, percussionniste et chanteuse..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . .

Fronton Place du 8 Mai 1945

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the festival Brazil in Bearn, the town hall of Nay welcomes a concert organized by the association Bossa Flor. This closing concert of the festival will mix French and Lusophone cultures which have for common base the Latin language marrying naturally the poetries of the French and Portuguese languages… the whole for an anthology of interpretations of French songs in Brazilian rhythms and classics of bossa nova, samba and choro.

On stage, six passionate music lovers: the producer-singer Philippe Quevauviller, Vitor Garbelotto, author, composer, guitarist and arranger, Roberto de Oliveira, author, composer, arranger and multi-instrumentalist, Osman Martins, author, composer, instrumentalist and singer, Didier Sustrac, author, composer, guitarist and singer as well as Odile Barlier, percussionist and singer.

Con motivo del festival Brasil en Bearn, el ayuntamiento de Nay acoge un concierto organizado por la asociación Bossa Flor. Este concierto de clausura del festival mezclará las culturas francófona y lusófona, que comparten la base común de la lengua latina, casando de forma natural la poesía de las lenguas francesa y portuguesa… todo ello para una antología de interpretaciones de canciones francesas en ritmos brasileños y clásicos de la bossa nova, la samba y el choro.

En el escenario, seis apasionados de la música: el productor y cantante Philippe Quevauviller, Vitor Garbelotto, autor, compositor, guitarrista y arreglista, Roberto de Oliveira, autor, compositor, arreglista y multiinstrumentista, Osman Martins, autor, compositor, instrumentista y cantante, Didier Sustrac, autor, compositor, guitarrista y cantante, así como Odile Barlier, percusionista y cantante.

Anlässlich des Festivals Brésil en Béarn findet im Rathaus von Nay ein Konzert statt, das von der Vereinigung Bossa Flor organisiert wird. Dieses Abschlusskonzert des Festivals verbindet die französisch- und portugiesischsprachigen Kulturen, deren gemeinsame Grundlage die lateinische Sprache ist, die natürlich die Poesie der französischen und portugiesischen Sprache vereint… und das alles in einer Auswahl von Interpretationen französischer Chansons mit brasilianischen Rhythmen und Klassikern der Bossa Nova, Samba und Choro.

Auf der Bühne stehen sechs leidenschaftliche Musikliebhaber: der Produzent und Sänger Philippe Quevauviller, Vitor Garbelotto, Autor, Komponist, Gitarrist und Arrangeur, Roberto de Oliveira, Autor, Komponist, Arrangeur und Multiinstrumentalist, Osman Martins, Autor, Komponist, Instrumentalist und Sänger, Didier Sustrac, Autor, Komponist, Gitarrist und Sänger, sowie Odile Barlier, Perkussionistin und Sängerin.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay