Vide grenier Fronton & mur à gauche Ondres, 11 novembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Vide-grenier toute la journée de 8h00 à 17h00 pour redonner vie à des objets obsolètes pour certains !

Manifestation organisée par l’association des parents d’élèves. Restauration et buvette sur place. Entrée libre..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 17:00:00. EUR.

Fronton & mur à gauche Place Richard Feuillet

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



All-day garage sale from 8.00 am to 5.00 pm to give new life to obsolete items!

Event organized by the parents’ association. Catering and refreshments on site. Free admission.

Venta de garaje durante todo el día, de 8.00 a 17.00, para dar una nueva vida a los objetos obsoletos

Evento organizado por la asociación de padres. Catering y refrescos in situ. Entrada gratuita.

Flohmarkt den ganzen Tag von 8:00 bis 17:00 Uhr, um veralteten Gegenständen neues Leben einzuhauchen!

Von der Elternvereinigung organisierte Veranstaltung. Verpflegung und Getränke vor Ort. Freier Eintritt.

