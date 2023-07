Participez à une partie de pelote basque à Grand Chistera Fronton municipal Saint-Jean-Pied-de-Port, 17 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Participez à une partie de pelote basque à Grand Chistera Dimanche 17 septembre, 21h00 Fronton municipal Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir ce sport pratiqué dans tous les villages du Pays basque !

La partie se joue 3 contre 3 face au mur de frappe. Comme le veut la tradition, les points seront chantés en basque ! Un animateur sera là pour expliquer les règles de ce sport faisant partie du patrimoine basque immatériel.

Fronton municipal Avenue du fronton, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Un fronton est un mur contre lequel on joue à la pelote basque. C’est un élément architectural présent dans la quasi-totalité des villes et villages du Pays basque français et, dans une moindre mesure, dans les régions limitrophes.

La place libre est un terrain généralement non couvert composé d’un mur, ou de deux (un à chaque extrémité). Il existe des frontons des toutes tailles (10 à 16 mètres de large et de 6 à 10 mètres de haut environ), certains sont même couverts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T21:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00

©Mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port