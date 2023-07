Initiation à la pelote basque Fronton Municipal Moliets-et-Maa, 25 juillet 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Un fronton, une pelote et l’envie de jouer, c’est tout ce qu’il faut pour pratiquer la Pelote Basque. Notre moniteur diplômé vous permettra de découvrir différentes spécialités de Pelote. A partir de 8 ans. 12 personnes maxi.

Sur inscription à l’Office de Tourisme..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 12:00:00. .

Fronton Municipal Place de l’Hôtel de Ville

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



A fronton, a pelota and the desire to play – that’s all you need to play Pelote Basque. Our qualified instructor will help you discover different Pelote specialities. From 8 years old. 12 people max.

Registration required at the Tourist Office.

Un frontón, una pelota de frontón y ganas de jugar, eso es todo lo que necesitas para jugar a la Pelota Vasca. Nuestro monitor cualificado te ayudará a descubrir las diferentes especialidades de la Pelota. Para niños a partir de 8 años. máximo 12 personas.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

Ein Giebel, ein Pelota und die Lust zu spielen – mehr braucht man nicht, um Pelota Basque zu betreiben. Mit unserem diplomierten Lehrer können Sie verschiedene Pelota-Spezialitäten kennen lernen. Ab 8 Jahren. maximal 12 Personen.

Nach Anmeldung im Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-07-14 par OTI LAS