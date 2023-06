Yoseikan games Fronton municipal Bidache, 3 juin 2023, Bidache.

Bidache,Pyrénées-Atlantiques

Inscrivez-vous à la fête de l’association Amets. Répartis en équipes, vous aurez différents défis à relever.

9h30,accueil.

10h, début des épreuves.

13h, démonstration de l’école..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Fronton municipal Place du Fronton

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sign up for the Amets association party. Divided into teams, you’ll face a variety of challenges.

9:30 am, welcome.

10am, start of challenges.

1pm, school demonstration.

Apúntate a la fiesta de la asociación Amets. Divididos en equipos, os enfrentaréis a diversos retos.

9.30h, bienvenida.

10h, inicio de los desafíos.

13 h, demostración escolar.

Melden Sie sich für die Party der Amets Association an. In Teams aufgeteilt, werden Sie verschiedene Herausforderungen zu bewältigen haben.

9.30 Uhr, Begrüßung.

10.00 Uhr, Beginn der Wettkämpfe.

13.00 Uhr, Vorführung der Schule.

