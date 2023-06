Pelote Basque à grand chistera Fronton Laruns, 26 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Partie de pelote basque à grand chistera avec des champions de France et/ou du monde contre une sélection des meilleurs jours de la discipline. Une bourriche sera proposée au profit de l’école de pelote de la Section Paloise 2€ le ticket et 5€ les 3..

Fronton

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A game of Basque pelota with French and/or world champions against a selection of the best days in the sport. A « bourriche » will be offered in aid of the Section Paloise pelota school: 2? for a ticket, 5? for 3.

Un partido de pelota vasca con campeones de Francia y/o del mundo contra una selección de los mejores días de este deporte. Una cesta estará disponible en beneficio de la escuela de pelota Sección Paloise, con 2 € para un billete y 5 € para 3.

Baskische Pelota-Partie mit Champions aus Frankreich und/oder der Welt gegen eine Auswahl der besten Tage des Pelota-Sports. Es wird eine Spendenaktion zugunsten der Pelota-Schule der Section Paloise angeboten (2 ? pro Ticket und 5 ? für 3 Tickets).

