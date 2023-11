Fête de la Saint-Martin Fronton Lanne-en-Barétous, 11 novembre 2023, Lanne-en-Barétous.

Lanne-en-Barétous,Pyrénées-Atlantiques

10h30 : Messe de la Saint-Martin

11h30 : Dépôt de gerbes aux Monument au Morts

12h : Vin d’honneur offert par la Mairie suivi de la projection de vidéos inédites de la Pastorale

20h : Repas de Villageois (réservation nécessaire)

00h00 : Bal au fronton.

Fronton

Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10:30am: Saint Martin’s mass

11:30 am: Laying of wreaths at the Monument au Morts

12pm: Vin d’honneur offered by the Town Hall, followed by a screening of previously unseen videos of the Pastorale

8pm: Village meal (reservation required)

00:00: Ball at the fronton

10.30 h: Misa de San Martín

11.30 h: colocación de coronas de flores en el Memorial de Guerra

12.00 h: Vin d’honneur ofrecido por el Ayuntamiento, seguido de la proyección de vídeos inéditos de la Pastoral

20.00 h: Comida popular (previa reserva)

00:00: Baile en el frontón

10.30 Uhr: Gottesdienst zu Sankt Martin

11.30 Uhr: Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal

12 Uhr: Vom Rathaus angebotener Ehrenwein, gefolgt von der Vorführung unveröffentlichter Videos der Pastorale

20.00 Uhr: Mahlzeit der Dorfbewohner (Reservierung erforderlich)

00.00 Uhr: Tanz im Fronton

