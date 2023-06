Sur les pas de Pierre Loti, à Hendaye Fronton et terrain « Gaztelu Zahar » Hendaye, 16 septembre 2023, Hendaye.

Sur les pas de Pierre Loti, à Hendaye 16 et 17 septembre Fronton et terrain « Gaztelu Zahar » Gratuit. Sur inscription auprès de l’office de tourisme d’Hendaye. Longueur du parcours 800 m, une descente et une montée facile à pied. Aménagements possibles pour personnes en fauteuil roulant. Point de rendez-vous : l’aire du fronton de Gaztelu Zahar.

En suivant les traces de Pierre Loti à Hendaye, le public découvrira un pan méconnu et fascinant de la vie et de l’œuvre de cet écrivain. En cette année marquant le centenaire de sa mort, le parcours sera agrémenté de surprises.

Pierre Loti est décédé à Hendaye le 10 juin 1923, après y avoir séjourné pendant 32 ans, une période d’une richesse et d’une liberté peu communes. Contrairement à sa maison démonstrative de Rochefort, sa villa sur la Bidassoa, le fleuve frontalier au cœur du Pays basque, entre la France et l’Espagne, se distingue par sa simplicité.

Elle reflète une facette moins connue, mais attachante et passionnée, de Loti : son amour pour la pelote basque, la contrebande, les manifestations populaires, la danse… et les amours. La visite dévoile cet aspect de l’écrivain à travers les lieux, les récits qui en parlent, et les lectures de quelques-uns de ses récits « basques ».

Il s’agit de marcher sur les traces de l’écrivain Pierre Loti à Hendaye, entre 1891 et 1923 : le fronton Gazteluzahar où il jouait à la pelote, le cimetière où reposent ses amis, le monument qui lui a été dédié, la villa voisine de la sienne où vivaient les Lavaud. Découvrez sa villa où il est décédé le 10 juin 1923, du côté de la Bidassoa ; le vieux port d’Hendaye, embarcadère pour Fontarrabie, le quartier du vieux port, la rue qui porte son nom, et enfin Bakharetchea.

Vous pourrez également observer l’intérieur de sa maison avec son jardin magique et ses terrasses. À chaque étape, des informations biographiques inédites ainsi que des lectures de textes écrits par Loti en lien avec les lieux seront proposées. La visite sera animée par des comédiens du petit théâtre des Chéchénias, de la compagnie des Trois-Chemins, ainsi que par le biographe de Loti « côté basque ».

Fronton et terrain « Gaztelu Zahar » 64700 Hendaye Hendaye 64700 Hendaye Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Le fronton Gaztelu Zahar est le terrain le plus connu de tous : il a une forme très simple, avec un mur de 6 mètres de hauteur et un espace d'au moins 50 mètres en face. La place du village s'avère être l'endroit idéal pour cela. On y pratique le rebot, à main nue, le joko garbi, la paleta cuir ou la paleta gomme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

