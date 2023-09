Journée Vélo et compagnie Fronton Estérençuby, 30 septembre 2023, Estérençuby.

Estérençuby,Pyrénées-Atlantiques

Initiation : Balade à vélo électrique dans le village avec les vélos de la commune. (Environ 40 minutes). 1er départ 9h15 puis 10h15/ 11h15 et 12h15. Débrouillé (Vélo) : Balade sur les hauteurs d’Éstérençuby. Amener son propre vélo électrique ou si besoin, des locations de VTT électriques seront proposées sur place. (Environ 3 heures). Cirque : Atelier cirque (pour les enfants). À l’école, de 9h à midi et de 14h à 17h. Randonnée : Départ 9h (niveau facile). Retour vers 12h. Trottinette électrique : Balade en trottinette électrique (45m). Activité encadrée. Départ toute les heures à partir de 9h.

Exposition photos avec des photos du village d’ Éstérençuby, photos animalières et des photos de slack-line (funambulisme).

Repas le midi au fronton, préparés par les 3 restaurateurs du village. Bar assuré par le comité des fêtes..

Fronton

Initiation: Electric bike ride around the village on the local bikes. (Approx. 40 minutes). 1st departure 9.15am then 10.15am/11.15am and 12.15pm. Débrouillé (Vélo): Ride in the hills above Éstérençuby. Bring your own electric bike or, if required, electric mountain bike rentals will be available on site. (Approx. 3 hours). Circus: Circus workshop (for children). At the school, 9am to noon and 2pm to 5pm. Hiking: Departure 9 a.m. (easy level). Return around 12 noon. Electric scooter: Electric scooter ride (45m). Supervised activity. Departure every hour from 9am.

Photo exhibition with photos of the village of Éstérençuby, wildlife photos and slack-line photos.

Lunch at the fronton, prepared by 3 village restaurateurs. Bar provided by the Comité des fêtes.

Introducción: Paseo en bicicleta eléctrica por el pueblo en las bicicletas locales. (Aprox. 40 minutos). 1ª salida a las 9.15 h y después a las 10.15 h, 11.15 h y 12.15 h. Débrouillé (Vélo): Paseo por las colinas de Éstérençuby. Traiga su propia bicicleta eléctrica o, si lo desea, alquile una bicicleta eléctrica de montaña in situ. (3 horas aproximadamente). Circo: Taller de circo (para niños). En la escuela, de 9h a 12h y de 14h a 17h. Senderismo: Salida a las 9 h (nivel fácil). Regreso hacia las 12h. Patinete eléctrico: Paseo en patinete eléctrico (45 m). Actividad dirigida. Salida cada hora a partir de las 9 h.

Exposición de fotos del pueblo de Éstérençuby, de la fauna y de la cuerda floja.

Comida en el frontón, preparada por los 3 restauradores del pueblo. Bar a cargo de la comisión de fiestas.

Einführung: Fahrt mit dem Elektrofahrrad durch das Dorf mit den Fahrrädern der Gemeinde. (Ca. 40 Minuten). erste Abfahrt 9.15 Uhr, dann 10.15 Uhr/ 11.15 Uhr und 12.15 Uhr. Débrouillé (Vélo): Spaziergang auf den Anhöhen von Éstérençuby. Bringen Sie Ihr eigenes Elektrofahrrad mit, oder falls nötig, werden vor Ort Elektro-Mountainbikes vermietet. (Ca. 3 Stunden). Zirkus: Zirkusworkshop (für Kinder). In der Schule, von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr. Wanderung: Start um 9 Uhr (leichtes Niveau). Rückkehr gegen 12 Uhr. Elektroroller: Fahrt mit dem Elektroroller (45m). Diese Aktivität wird betreut. Abfahrt jede Stunde ab 9 Uhr.

Fotoausstellung mit Fotos des Dorfes Éstérençuby, Tierfotos und Fotos von Slack-line (Seiltanz).

Mittagessen im Fronton, zubereitet von den drei Restaurantbesitzern des Dorfes. Die Bar wird vom Festkomitee betrieben.

