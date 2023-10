Fêtes de la Saint Martin Fronton du Xoldo Biriatou Catégories d’Évènement: Biriatou

Pyrénées-Atlantiques Fêtes de la Saint Martin Fronton du Xoldo Biriatou, 10 novembre 2023, Biriatou. Biriatou,Pyrénées-Atlantiques 18h00 : inscriptions au tournoi de Mus

19h00 : Début du tournoi de Mus.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Fronton du Xoldo

Biriatou 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6:00 pm: Mus tournament registration

7:00 pm: Mus tournament begins 18:00: inscripción en el torneo de mus

19:00: comienzo del torneo de mus 18.00 Uhr: Einschreibung für das Mus-Turnier

