Pelote Basque Fronton du stade Jean Dauger., 29 juillet 2023, Bayonne

2023-07-29 – 2023-07-29

Basses-Pyrénées . 16h30 Grosse pala, 1/2 finale FFPB nat B

18H Grosse pala , 1/2 finale FFPB nat A Aviron Bayonnais pelote

