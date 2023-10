Repas Zikiro : Méchoui Fronton du Bourg Urrugne, 22 septembre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Le comité de jumelage (Urrugne / Sulzbach) propose un méchoui.

Au menu : apéritif, agneau et haricots blancs, fromage de brebis, tarte aux pommes. Vin, café et digestif inclus

Le groupe Bidekoa se produira à 20h.

Billetterie sous le porche de la Mairie du 2 au 6 octobre, de 17h30 à 19h..

2023-09-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Fronton du Bourg

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The twinning committee (Urrugne / Sulzbach) is organizing a méchoui.

Menu: aperitif, lamb and white beans, ewe’s milk cheese, apple pie. Wine, coffee and digestif included

The group Bidekoa will perform at 8pm.

Tickets on sale on the porch of the Town Hall from October 2 to 6, 5.30pm to 7pm.

El comité de hermanamiento (Urrugne / Sulzbach) organiza un méchoui.

Menú: aperitivo, cordero con judías blancas, queso de oveja, tarta de manzana. Vino, café y digestivo incluidos

El grupo Bidekoa actuará a las 20h.

Venta de entradas en el porche del Ayuntamiento del 2 al 6 de octubre, de 17.30 a 19.00 h.

Das Partnerschaftskomitee (Urrugne / Sulzbach) lädt zu einem Mechoui ein.

Auf dem Menü stehen: Aperitif, Lamm und weiße Bohnen, Schafskäse, Apfelkuchen. Wein, Kaffee und Digestif inbegriffen

Um 20 Uhr tritt die Gruppe Bidekoa auf.

Kartenverkauf unter der Veranda des Rathauses vom 2. bis 6. Oktober, von 17:30 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme Pays Basque