Concours de lancer de Béret Fronton du Bas-Cambo Cambo-les-Bains, 10 décembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Quinzaine commerciale, l’Union commerciale de Cambo-les-Bains organise un concours de lancer de béret. Les 2 derniers finalistes de la catégorie « Jeunes et adultes » et « Enfants dès 8 ans » remporteront des lots.

Inscription avant le 8 décembre à la boutique Fashion Takoin (43 rue des Terrasses Cambo-les-Bains)..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 12:30:00. .

Fronton du Bas-Cambo Route du Bas Cambo

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Commercial Fortnight, the Union commerciale de Cambo-les-Bains is organizing a beret-throwing competition. The last 2 finalists in the « Youth and adults » and « Children aged 8 and over » categories will win prizes.

Registration by December 8 at the Fashion Takoin boutique (43 rue des Terrasses Cambo-les-Bains).

En el marco de la Quincena Comercial, la Union commerciale de Cambo-les-Bains organiza un concurso de lanzamiento de boinas. Los 2 últimos finalistas de las categorías « Jóvenes y adultos » y « Niños a partir de 8 años » ganarán premios.

Inscríbase antes del 8 de diciembre en la boutique Fashion Takoin (43 rue des Terrasses, Cambo-les-Bains).

Im Rahmen der Quinzaine commerciale organisiert der Handelsverband von Cambo-les-Bains einen Wettbewerb im Barettwerfen. Die beiden letzten Finalisten in den Kategorien « Jugendliche und Erwachsene » und « Kinder ab 8 Jahren » gewinnen Preise.

Anmeldung bis zum 8. Dezember in der Boutique Fashion Takoin (43 rue des Terrasses Cambo-les-Bains).

