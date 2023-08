DJ set avec La caravane de la grande illusion Fronton de Socoa Ciboure, 23 septembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Pour cette deuxième collaboration, la librairie La Grande Illusion installe sa caravane sur le fronton de Socoa pour un DJ set dansant !

Boissons et petite restauration seront proposées dès 17h sur le fronton de Socoa..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Fronton de Socoa

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this second collaboration, the bookshop La Grande Illusion is setting up its caravan on the Socoa fronton for a DJ set!

Drinks and snacks will be available from 5pm on the Socoa fronton.

Para esta segunda colaboración, la librería La Grande Illusion instalará su caravana en el frontón de Socoa para pinchar y bailar

A partir de las 17.00 horas, se ofrecerán bebidas y aperitivos en el frontón Socoa.

Für diese zweite Zusammenarbeit stellt die Buchhandlung La Grande Illusion ihren Wohnwagen auf dem Fronton de Socoa für ein tanzbares DJ-Set auf!

Getränke und kleine Snacks werden ab 17 Uhr auf dem Fronton de Socoa angeboten.

Mise à jour le 2023-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque