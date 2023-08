Ouverture de la saison culturelle : spectacle de danse In Situ Fronton de Socoa Ciboure, 23 septembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Artiste issue du hip hop, Jann Gallois a su conquérir les plus grandes scènes de danse contemporaine grâce à son univers à la fois intime et fougueux. Avec In Situ, elle revient aujourd’hui à l’espace public pour une

proposition chorégraphique “tout terrain” généreuse, spontanée, reflétant une joie de vivre explosive.

Quatre danseurs s’infiltreront dans la ville et s’empareront du fronton de Socoa pour nous offrir une bouffée d’oxygène artistique.

Boissons et petite restauration seront proposées dès 17h sur le fronton de Socoa..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Fronton de Socoa

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A hip-hop artist, Jann Gallois has conquered the major contemporary dance scenes with her intimate yet fiery universe. With In Situ, she returns to the public arena with a generous, spontaneous

in Situ, she returns to the public space with a generous, spontaneous choreographic proposition, reflecting an explosive joie de vivre.

Four dancers will infiltrate the town and take over the Socoa pediment, offering us a breath of artistic oxygen.

Drinks and snacks will be available from 5pm on the Socoa fronton.

Artista de hip hop, Jann Gallois ha conquistado los mayores escenarios de la danza contemporánea gracias a su universo íntimo y ardiente a la vez. Con In Situ, vuelve al espacio público con una coreografía generosa y espontánea

con In Situ, vuelve al espacio público con una coreografía generosa y espontánea que refleja una explosiva alegría de vivir.

Cuatro bailarines se infiltrarán en la ciudad y tomarán el frontón de Socoa para darnos un soplo de aire fresco artístico.

A partir de las 17.00 horas, se ofrecerán bebidas y aperitivos en el frontón de Socoa.

Jann Gallois ist eine Hip-Hop-Künstlerin, die mit ihrem intimen und zugleich feurigen Universum die größten Bühnen des zeitgenössischen Tanzes erobert hat. Mit In Situ kehrt sie nun in den öffentlichen Raum zurück, um ein neues Stück zu präsentieren

die Choreografie ist großzügig, spontan und spiegelt eine explosive Lebensfreude wider.

Vier Tänzer werden in die Stadt eindringen und den Fronton de Socoa erobern, um uns einen künstlerischen Sauerstoffstoß zu geben.

Getränke und kleine Snacks werden ab 17 Uhr auf dem Fronton de Socoa angeboten.

Mise à jour le 2023-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque