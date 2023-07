Tournoi de pelote Fronton de Libarrenx Gotein-Libarrenx, 24 juillet 2023, Gotein-Libarrenx.

Gotein-Libarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Le tournoi de pelote organisé, chaque été, par le club Gaztiak se déroulera sur le joli fronton de Libarrenx.

Il se compose de 3 catégories masculines et de 2 catégories féminines.

Si vous aimez jouer à la pelote, que vous pouvez vous rendre disponible et que vous avez plus de 15 ans n’hésitez pas à y participer

Inscriptions pour le 20 juillet..

2023-07-24 fin : 2023-09-02

Fronton de Libarrenx

Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The pelota tournament organized every summer by the Gaztiak club will take place on the pretty Libarrenx fronton.

There are 3 men’s categories and 2 women’s categories.

If you like to play pelota, can make yourself available and are over 15, don’t hesitate to take part

Registration by July 20.

El torneo de pelota organizado cada verano por el club Gaztiak tendrá lugar en el bonito frontón Libarrenx.

Hay 3 categorías masculinas y 2 femeninas.

Si te gusta jugar a la pelota, puedes estar disponible y tienes más de 15 años, no dudes en participar

Fecha límite de inscripción: 20 de julio.

Das Pelota-Turnier, das jeden Sommer vom Club Gaztiak organisiert wird, findet auf dem schönen Fronton von Libarrenx statt.

Es besteht aus drei Kategorien für Männer und zwei Kategorien für Frauen.

Wenn Sie gerne Pelota spielen, sich zur Verfügung stellen können und älter als 15 Jahre sind, zögern Sie nicht, daran teilzunehmen

Anmeldungen bis zum 20. Juli.

