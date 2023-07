Démonstrations de Pelote Basque Fronton de la Plage Biscarrosse, 9 juillet 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Le Pelotari Heureux vous propose des démonstrations de Pelote Basque – Euskal Pilota – (paleta gomme pleine) sauf contraintes météo..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 19:00:00. .

Fronton de la Plage Place Georges Dufau

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Le Pelotari Heureux offers demonstrations of Pelota Basque – Euskal Pilota – (paleta full rubber) except in the event of weather constraints.

Le Pelotari Heureux le ofrece demostraciones de Pelota Vasca – Euskal Pilota – (paleta full goma) a menos que haya limitaciones meteorológicas.

Le Pelotari Heureux bietet Ihnen Vorführungen des baskischen Pelota – Euskal Pilota – (Paleta Vollgummi) an, sofern keine wetterbedingten Einschränkungen vorliegen.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Grands Lacs