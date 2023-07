Mutxiko Fronton de Herauritz Ustaritz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Ustaritz Mutxiko Fronton de Herauritz Ustaritz, 8 juillet 2023, Ustaritz. Ustaritz,Pyrénées-Atlantiques Place du Fronton, 19h30: Danse basque animée par Patxi eta Kompania.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Fronton de Herauritz

Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Place du Fronton, 7:30 p.m.: Basque dance with Patxi eta Kompania Plaza del Frontón, 19.30 h: Danza vasca a cargo de Patxi eta Kompania Place du Fronton, 19.30 Uhr: Baskischer Tanz mit Patxi eta Kompania

