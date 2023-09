Semaines des Enfants – Initiation à la pelote basque Fronton Daniel Ugarte Hendaye, 27 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

A 15h00 pour les enfants de 6 à 8 ans et 16h00 pour les enfants de 9 à 12 ans.

La pelote basque est l’un des sports emblématiques du Pays Basque.

À Hendaye, c’est au fronton Daniel Ugarte que les enfants vont pouvoir s’adonner à ce sport mythique.

Sur inscription..

Fronton Daniel Ugarte Rue Pellot

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques



At 3pm for children aged 6 to 8 and 4pm for children aged 9 to 12.

Basque pelota is one of the emblematic sports of the Basque Country.

In Hendaye, it’s at the Daniel Ugarte fronton that children can enjoy this mythical sport.

Registration required.

A las 15.00 horas para niños de 6 a 8 años y a las 16.00 horas para niños de 9 a 12 años.

La pelota vasca es uno de los deportes emblemáticos del País Vasco.

En Hendaya, los niños podrán disfrutar de este deporte legendario en el frontón Daniel Ugarte.

Inscripción obligatoria.

Um 15:00 Uhr für Kinder von 6 bis 8 Jahren und um 16:00 Uhr für Kinder von 9 bis 12 Jahren.

Das baskische Pelota ist eine der emblematischen Sportarten des Baskenlands.

In Hendaye können sich die Kinder im Fronton Daniel Ugarte mit diesem mythischen Sport beschäftigen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-13 par Hendaye Tourisme & Commerce