Bixintxo – Repas des fêtes Fronton Ciboure

Pyrénées-Atlantiques Bixintxo – Repas des fêtes Fronton Ciboure, 28 janvier 2024, Ciboure. Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 08:00:00

Toute la journée : Golf de la Nivelle – Prix de la ville de Ciboure

• 10h00 : passe rue avec la Tamborrada Marinelak

• 11h00 : passe rue avec les cornemuses

• 13h00 : Repas des fêtes sous chapiteau chauffé animé par le groupe Alaiak -Bal jusqu’à 18h.

Fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

