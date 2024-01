Bixintxo Fronton Ciboure, vendredi 19 janvier 2024.

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 02:00:00

18h30 : Déambulation en musique avec la Tamborrada Marinelak et sa Tamborrada des écoles, l’Estudiantina de Ciboure, Ziburu Euskaldun et Begiraleak, suivi par l’ouverture des fêtes par M. le Maire.

21h30 : Soirée animée par le groupe Tarrapatakan sous le chapiteau

.

Fronton

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



