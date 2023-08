Retransmission match d’ouverture coupe du monde de rugby 2023 Fronton Cette-Eygun, 8 septembre 2023, Cette-Eygun.

Cette-Eygun,Pyrénées-Atlantiques

Retransmission sur écran géant du match d’ouverture de la coupe du monde de rugby, All Blacks / XV France

Buvette et tapas sur place..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 23:00:00. EUR.

Fronton

Cette-Eygun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Giant screen broadcast of the opening match of the Rugby World Cup, All Blacks / XV France

Refreshment bar and tapas on site.

Retransmisión en pantalla gigante del partido inaugural de la Copa del Mundo de Rugby, All Blacks contra Francia XV

Bar de refrescos y tapas in situ.

Übertragung des Eröffnungsspiels der Rugby-Weltmeisterschaft, All Blacks / XV France, auf Großbildleinwand

Getränke und Tapas vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn